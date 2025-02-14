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Топурия — Пимблетту: убедись, чтобы мы не пересекались, иначе я снесу твою голову к чёрту!

Топурия — Пимблетту: убедись, чтобы мы не пересекались, иначе я снесу твою голову к чёрту!
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Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия резко высказался в адрес топового английского бойца UFC, выступающего в лёгком весе, Пэдди Пимблетта.

«О Пэдди много говорят, но какого уровня он боец? Даже не сравнивайте меня с этим бомжом. Мы с ним на разных уровнях, все в курсе этого. Пимблетт был очень неуважителен по отношению ко мне, по отношению к моей стране, моим людям. Вёл себя как идиот. Он начал говорить про войну Грузии и России и сказал что-то типа: «Теперь я понимаю, почему Россия сбросила бомбы». Тогда многие дети погибли, многие люди пострадали. Если ты хочешь шутить на такую тему, лучше тебе убедиться, чтобы мы не встретились, иначе я снесу твою голову к чёрту!» — приводит слова Топурии портал Boxing News.

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