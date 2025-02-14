«Выпьет пива и вернётся». Александр Усик — о том, что Фьюри завершил карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик прокомментировал то, что его бывший соперник британец Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

«Тайсон — великий человек, шоумен. Я думаю, что он немного отдохнёт, проведёт время с семьёй, выпьет пива, а потом вернётся», — приводит слова Усика портал Eurosport.

Последний поединок Усик провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником был британец Тайсон Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Александра единогласным решением судей.

Ранее Усик ответил, хотел бы он провести бой по боксу с чемпионом UFC Алексом Перейрой.