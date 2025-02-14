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Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг провели дружеский спарринг

Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг провели дружеский спарринг
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Бывшие обладатели чемпионских титулов UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян и американец Алджамейн Стерлинг провели дружеский спарринг во время съёмок реалити-шоу Hype Reality в Таиланде.

Напомним, Пётр и Алджамейн проводили бой 7 марта 2021 года на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой завершился победой американского атлета дисквалификацией (Пётр нанёс удар коленом в голову Стерлинга, который находился на трёх точках опоры). Таким образом, Алджамейн стал чемпионом UFC в легчайшем весе, после чего провёл три успешные защиты титула.

Ранее Двалишвили выразил заинтересованность в реванше с Петром Яном.

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