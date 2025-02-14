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Топурия: мне нужен только один точный удар, чтобы победить Махачева. И Ислам об этом знает

Топурия: мне нужен только один точный удар, чтобы победить Махачева. И Ислам об этом знает
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Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия уверен в том, что сможет нокаутировать в потенциальном бою чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева.

«Перед Махачевым у меня есть множество преимуществ, и он сам это знает. Единственное, что мне нужно для победы над ним, — один точный удар. Ислам в курсе, что я его снесу, потому что не выбрасываю удары бездумно. Я жду момента, моя техника доведена до совершенства. Точно знаю, когда и куда необходимо бить. Мы все понимаем, что я попаду по нему и в этот момент всё будет зависеть от воли бога. Если он захочет, чтобы Ислам заснул, то так и будет», — сказал Топурия в интервью на YouTube-канале Full Send Podcast.

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