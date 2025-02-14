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Джервонта Дэвис ответил, планирует ли он завершить карьеру после боя с Ламантом Роучем

Джервонта Дэвис ответил, планирует ли он завершить карьеру после боя с Ламантом Роучем
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Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе, непобеждённый американец Джервонта Дэвис ответил, планирует ли он завершать карьеру после поединка с обладателем титула WBA во втором полулёгком весе соотечественником Ламантом Роучем, который состоится 1 марта в Нью-Йорке (США).

«У меня другие планы. Определённо, на стене появится ещё несколько скальпов», — приводит слова Дэвиса издание Marca.

Свой предыдущий поединок Джервонта Дэвис провёл в июне 2024 года, его соперником был Фрэнк Мартин. Бой завершился победой Дэвиса нокаутом в восьмом раунде. Всего на счету Джервонты 30 проведённых боёв, в каждом из которых он одержал победу.

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