Джервонта Дэвис ответил, планирует ли он завершить карьеру после боя с Ламантом Роучем

Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе, непобеждённый американец Джервонта Дэвис ответил, планирует ли он завершать карьеру после поединка с обладателем титула WBA во втором полулёгком весе соотечественником Ламантом Роучем, который состоится 1 марта в Нью-Йорке (США).

«У меня другие планы. Определённо, на стене появится ещё несколько скальпов», — приводит слова Дэвиса издание Marca.

Свой предыдущий поединок Джервонта Дэвис провёл в июне 2024 года, его соперником был Фрэнк Мартин. Бой завершился победой Дэвиса нокаутом в восьмом раунде. Всего на счету Джервонты 30 проведённых боёв, в каждом из которых он одержал победу.