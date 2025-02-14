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Колби Ковингтон заявил о намерении перейти в WWE в ближайшие годы

Колби Ковингтон заявил о намерении перейти в WWE в ближайшие годы
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Бывший временный обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) американец Колби Ковингтон заявил о намерении перейти в популярный реслинг-промоушен World Wrestling Entertainment (WWE) в течение следующих двух лет.

«Я бы сказал, что перейду в WWE, вероятно, через два года. В ближайшие год или два хочу посвятить себя тренировкам на оттачивание борьбы на ринге и умением нравиться публике.

Возможно, я отправлюсь в Орландо и проведу сбор в тренировочном центре WWE. Но главная моя цель — развивать своё мастерство в WWE и совершенствовать борцовские приёмы. Надеюсь, в ближайшие год-два я смогу достичь успеха», — приводит слова Ковингтона портал MMAJunkie.

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