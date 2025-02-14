Дастин Порье отреагировал на желание Илии Топурии подраться с ним

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье отреагировал на желание действующего обладателя титула UFC в полулёгком весе испано-грузина Илии Топурии подраться с ним.

— Что думаешь насчёт слов Топурии о желании подраться с тобой?

— Воин узнает его, когда увидит, и не испытает к нему ничего, кроме уважения, — ответил Порье фанату на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби, Топурия разделил октагон с представителем США Максом Холлоуэем. Бой завершился победой испано-грузинского атлета нокаутом в третьем раунде.