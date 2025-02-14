Двалишвили с юмором поздравил фанатов с Днём святого Валентина, опубликовав фото с О'Мэлли

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили с юмором поздравил фанатов с Днём святого Валентина, опубликовав фото с поединка против экс-обладателя титула UFC в категории до 61 кг американца Шона О'Мэлли.

Фото: Страница Двалишвили в соцсетях

Напомним, бой между Мерабом и Шоном состоялся 15 сентября 2024 года на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Встреча продлилась все пять раундов и завершилась победой грузинского атлета единогласным решением судей. Таким образом, Двалишвили завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ранее Арман Царукян рассказал, что написал Двалишвили, когда тот победил Нурмагомедова.