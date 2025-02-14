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Джервонта Дэвис: называть Джейка Пола боксёром вполне допустимо

Джервонта Дэвис: называть Джейка Пола боксёром вполне допустимо
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Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе, непобеждённый американец Джервонта Дэвис высказался в адрес популярного блогера и боксёра соотечественника Джейка Пола.

«Называть Джейка Пола боксёром вполне допустимо. Я так думаю, поскольку Джейк занимается в зале и создаёт видимость того, что работает над собой», — приводит слова Дэвиса портал All HipHop.

Напомним, следующим соперником Джервонты станет обладатель титула WBA во втором полулёгком весе соотечественник Ламант Роуч. Поединок с ним состоится 1 марта в Нью-Йорке (США).

Ранее Джервонта Дэвис ответил, планирует ли он завершить карьеру после боя с Ламантом Роучем.

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