Джервонта Дэвис: называть Джейка Пола боксёром вполне допустимо

Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе, непобеждённый американец Джервонта Дэвис высказался в адрес популярного блогера и боксёра соотечественника Джейка Пола.

«Называть Джейка Пола боксёром вполне допустимо. Я так думаю, поскольку Джейк занимается в зале и создаёт видимость того, что работает над собой», — приводит слова Дэвиса портал All HipHop.

Напомним, следующим соперником Джервонты станет обладатель титула WBA во втором полулёгком весе соотечественник Ламант Роуч. Поединок с ним состоится 1 марта в Нью-Йорке (США).

Ранее Джервонта Дэвис ответил, планирует ли он завершить карьеру после боя с Ламантом Роучем.