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Ислам Махачев ответил, рассматривает ли в качестве следующего соперника Джастина Гэтжи

Ислам Махачев ответил, рассматривает ли в качестве следующего соперника Джастина Гэтжи
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Действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев ответил, рассматривает ли в качестве следующего соперника бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе американца Джастина Гэтжи.

«Гэтжи пока не заслужил [титульный бой], и у него сейчас есть назначенный бой. Если работу сделает хорошо, то может быть и он. Про переход [в другой вес] тоже есть разговоры. Надо подождать, как сложатся бои в других категориях. У нас есть время подумать, поэтому я пока не спешу с заявлениями», — сказал Махачев в эфире программы «Все на Матч!».

Ранее Илия Топурия объяснил, почему хочет подраться с Исламом Махачевым.

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