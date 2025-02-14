Дмитрий Бивол прибыл в Эр-Рияд на реванш с Артуром Бетербиевым

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA-Super и IBO россиянин Дмитрий Бивол прибыл в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на реванш, который состоится 22 февраля, с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе непобеждённым соотечественником Артуром Бетербиевым.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября также в Эр-Рияде и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

Дмитрий выступает на профессиональном уровне с 2014 года. В своём рекорде российский боксёр имеет 23 победы, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение.