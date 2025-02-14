Бывшей чемпионке России по боксу вдвое увеличили срок дисквалификации

Бывшая чемпионка России по боксу в весовой категории до 54 кг Анастасия Кириенко получила четырёхлетнюю дисквалификацию после рассмотрения её дела Спортивным арбитражным судом (CAS). Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Напомним, Российское антидопинговое агентство отстранило Анастасию на два года за фальсификацию документов. После того как это дело дошло до Всемирного антидопингового агентства, было принято решение пересмотреть наказание, которое, по их мнению, оказалось недостаточным. Новый срок окончания дисквалификации Анастасии Кириенко — 2 марта 2027 года.

Кириенко победила на чемпионате России 2022 года, который проходил в Краснодаре.