Эдсон Барбоза не сможет выступить на UFC Fight Night 252

39-летний бразильский ветеран лёгкого дивизиона UFC Эдсон Барбоза не сможет выступить на турнире UFC Fight Night 252, который запланирован на 22 февраля в Сиэтле (США), где его ожидало противостояние с американцем Стивом Гарсией. Причиной тому стала травма, которую получил Барбоза в процессе финальной стадии подготовки к бою. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Стоит отметить, что это была уже третья пара турнира, которая отменила своё участие. До этого из файткарда выбыли поединки Роба Фонта с Домиником Крузом и Кёртиса Блэйдса с Ризваном Куниевым, которые перенесли своё выступление на UFC 313.