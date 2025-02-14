Тактаров: в 2021-2022 годах в США были грязь и бомжатник, очень не понравилось

Легендарный экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Олег Тактаров рассказал о своих впечатлениях по поводу проведённого времени в США, отметив, что за последние годы в стране стало чище.

«Слушайте, я не был в Америке два года. Я прилетел только сейчас, на Новый год. Не могу, конечно, сравнивать с тем, что здесь было два года назад. До 2025 года я приезжал на одну-две недели, и мне очень не понравилось. И я уехал в Мексику. Это похоже на то, что зимой люди улетают в тёплые страны, а те, у кого денег побольше и мозгов поменьше, ездят на Бали, Мальдивы. А у кого есть желание двигаться, ездят в страны, где работу можно найти.

Я приезжал в США в 2021 и 2022 годах, мне не понравилось. Грязь была и бомжатник. Сейчас вот смотрю, и создаётся впечатление, что Трамп, и в целом республиканцы, готовились полгода к тому, чтобы проводить реформы. Поскольку он не успел прийти к власти, а уже начались кадровые изменения. Почище стало на улицах. Как-то резко всё начало меняться к лучшему», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.