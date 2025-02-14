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Генри Сехудо надеется получить бой с Мерабом Двалишвили

Генри Сехудо надеется получить бой с Мерабом Двалишвили
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Бывший чемпион UFC в двух весах Генри Сехудо полностью уверен в победе над китайским бойцом Сонг Ядонгом и уже сейчас заявляет о своих планах провести титульный бой с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

«Это последний забег. Я делаю этот последний рывок, это последнее «ура» здесь, и мне только что исполнилось 38 лет. Но возраст не имеет значения, потому что главное — как я выступаю. Смогу ли я продемонстрировать своё искусство внутри октагона перед 25 000 человек? Вот где это станет ясным и понятным.

Да, чёрт возьми, моя конечная цель — бой за титул, и я бы очень хотелось забрать его из рук Двалишвили. Лучшее — это победа, но ещё лучше победы — это получить отмщение» — приводит слова Сехудо MMA Fighting.

Напомним, Сехудо проиграл Двалишвили единогласным решением судей в феврале 2024 года.

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