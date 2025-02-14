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«Если ничего от него не подцеплю, почему бы не подраться». Тактаров — о бое с А. Емельяненко

«Если ничего от него не подцеплю, почему бы не подраться». Тактаров — о бое с Емельяненко
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Известный российский экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Олег Тактаров дал комментарий по поводу возможного поединка против своего скандально известного соотечественника Александра Емельяненко.

«Если бы мне предоставили доказательства, что у него чистая кровь и я от него ничего не подцеплю, то почему бы и не подраться. Я торговаться не буду. Если мне предложат неприемлемые условия, то скажу, чтобы вернулись с этой идеей через год», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Стоит отметить, что Емельяненко планирует провести свой следующий бой 29 марта в Республике Беларусь, где он во второй раз встретится с популярным блогером Артёмом Тарасовым.

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