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Магомед Умалатов проведёт бой с Логаном Сторли 3 апреля на турнире PFL

Магомед Умалатов проведёт бой с Логаном Сторли 3 апреля на турнире PFL
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Финалист прошлого сезона лиги PFL в полусредней весовой категории, 32-летний россиянин Магомед Умалатов проведёт бой против экс-чемпиона Bellator, 32-летнего американца Логана Сторли в рамках четвертьфинала нового Гран-при PFL, который стартует 3 апреля в Орландо (США).

Напомним, что Умалатов свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от своего соотечественника Шамиля Мусаева.

Что касается Сторли, то его предыдущий поединок состоялся в июне 2024 года, и завершился победой единогласным решением судей над молдавским бойцом Лукой Поклитом.

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