Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 251

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 251, где главным событием шоу станет бой в среднем весе между Джаредом Каннонье и Грегори Родригесом.
Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:
Главный кард:
Джаред Каннонье (84,14 кг) vs Грегори Родригес (84,36 кг);
Келвин Каттар (66,22 кг) vs Юссеф Залал (66,22 кг);
Эдмен Шахбазян (84,14 кг) vs Дилан Будка (84,36 кг);
Исмаэль Бонфим (70,76 кг) vs Назим Садыхов (70,76 кг);
Родолфо Виейра (84,14 кг) vs Андре Петроски (84,36 кг);
Коннор Мэтьюс (66,22 кг) vs Хосе Дельгадо (66,22 кг).
Предварительный кард
Анджела Хилл (52,38 кг) vs Кетлен Соуза (52,38 кг);
Рафаэль Эстевам (57,15 кг) vs Хесус Агилар (56,92 кг);
Габриэль Бонфим (77,33 кг) vs Калинн Уильямс (76,88 кг);
Винс Моралес (61,68 кг) vs Элайджа Смит (61,46 кг);
Дон'Тэйл Мэйс (120,65 кг) vs Вальтер Уокер (111,13 кг);
Джулия Авила (61,46 кг) vs Жаклин Кавальканти (61 кг).