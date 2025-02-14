Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 251

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 251, где главным событием шоу станет бой в среднем весе между Джаредом Каннонье и Грегори Родригесом.

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:

Главный кард:

Джаред Каннонье (84,14 кг) vs Грегори Родригес (84,36 кг);

Келвин Каттар (66,22 кг) vs Юссеф Залал (66,22 кг);

Эдмен Шахбазян (84,14 кг) vs Дилан Будка (84,36 кг);

Исмаэль Бонфим (70,76 кг) vs Назим Садыхов (70,76 кг);

Родолфо Виейра (84,14 кг) vs Андре Петроски (84,36 кг);

Коннор Мэтьюс (66,22 кг) vs Хосе Дельгадо (66,22 кг).

Предварительный кард

Анджела Хилл (52,38 кг) vs Кетлен Соуза (52,38 кг);

Рафаэль Эстевам (57,15 кг) vs Хесус Агилар (56,92 кг);

Габриэль Бонфим (77,33 кг) vs Калинн Уильямс (76,88 кг);

Винс Моралес (61,68 кг) vs Элайджа Смит (61,46 кг);

Дон'Тэйл Мэйс (120,65 кг) vs Вальтер Уокер (111,13 кг);

Джулия Авила (61,46 кг) vs Жаклин Кавальканти (61 кг).