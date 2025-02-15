Тактаров: Царукян не вышел на титульный бой. В моё время выходили больные и хромые

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Олег Тактаров прокомментировал отказ легковеса UFC Армана Царукяна проводить бой против действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева из-за травмы.

«Не думаю, что Царукян в ближайшие два года получит второй титульный шанс. Арману нужно доказать, что на него можно надеяться, что он не подведёт. Ты сначала принимаешь титульный бой, а потом не выходишь на него. Можно найти миллион причин. В моё время ребята все выходили — больные и хромые. А там дальше как поединок сложится. Если сказал, значит, нужно сделать. А причин для снятия можно найти миллион», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, Царукян и Махачев проводили бой между собой в 2019 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев. В январе 2025 года бойцы могли провести реванш, но Царукян снялся за сутки до поединка из-за травмы.