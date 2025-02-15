Фрэнсис Нганну планирует следующий бой в профессиональном боксе с Уайлдером

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну заявил, что планирует свой следующий бой провести в профессиональном боксе, и на роль вероятного соперника назвал имя экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера.

«Мой следующий бой пройдёт в профессиональном боксе. Я хочу этого. Я не закончил с боксом. Это не ММА, это легче. Это спорт, который я понимаю лучше и в котором у меня больше опыта, чем все думают.

Уайлдер представляет собой очень опасный вызов, и я хочу бой с ним. Вероятность того, что кто-то упадёт в нашем бою, составляет 80%, и это понравится зрителям», — приводит слова Нганну MMA Fighting.