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Олег Тактаров поделился ожиданиями от реванша Бетербиева и Бивола

Олег Тактаров поделился ожиданиями от реванша Бетербиева и Бивола
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Известный российский ветеран UFC Олег Тактаров дал свой прогноз на предстоящий бой абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева против экс-чемпиона мира в этом весе Дмитрия Бивола, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Конечно, Артур может сдавать. Зато таких денег он не получит ни за один другой бой. В этот раз Бетербиев может быть не таким активным. И, наоборот, Бивол будет чуть поактивнее действовать. Возможно, решение в пользу Дмитрия, но я не вижу какого-то супер-драматического, критического завершения, поскольку они оба знают друг друга.

Я исхожу из своего боевого опыта. К примеру, с Марко Руасом. В первом бою я его победил. И в реванше уже понимал, что выиграю, хотя могу быть в не лучшей форме. И выглядеть менее энергичным, чем он. Но у него нет шансов меня победить. Когда ты знаешь бойца, ты объективно оцениваешь его, там не может быть сюрпризов, особенно, если ты физически подготовлен», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, что первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.

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