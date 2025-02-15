Двалишвили: Хабиб остался непобеждённым, но ему просто не попался подходящий противник

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили из Грузии высказался о дагестанских бойцах в смешанных единоборствах и о непобеждённом российском экс-чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.

«Дагестанцы действительно хорошие бойцы. Они всегда преуспевали в боевых искусствах. Они всегда побеждали в соревнованиях. Но в то же время они — обычные люди, и небесные силы им не помогают. Они обычные спортсмены, и другие могут их победить, как вы видели в моём случае. Хабиб остался непобеждённым, но ему просто не попался подходящий противник», — приводит слова Двалишвили Europop.ge.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в UFC в конце 2020 года. Спортсмен одержал победы во всех 29 своих профессиональных боях (восемь — нокаутом, 11 — сабмишном, 10 — решением судей).

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