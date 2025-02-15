Мераб Двалишвили назвал возможных соперников и сроки своих будущих боёв в 2025 году

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили из Грузии рассказал, в какие сроки могут пройти его следующие поединки в 2025 году и кто входит в число его возможных соперников.

«Если говорить реалистично, мой следующий бой состоится в июне, и это будет либо Петр Ян, либо О'Мэлли. После этого я хочу провести бой в Нью-Йорке в ноябре. Если не получится, то в декабре. Я хотел провести в этом году четыре боя, но, по сути, их будет три», — приводит слова Двалишвили Europop.ge.

В январе 2025 года Мераб Двалишвили провёл защиту чемпионского титула UFC против российского бойца Умара Нурмагомедова и выиграл бой единогласным решением судей. Этот поединок стал главным событием вечера смешанных единоборств UFC 311.

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