Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кейшон Дэвис нокаутировал непобеждённого Беринчика и стал чемпионом мира

Кейшон Дэвис нокаутировал непобеждённого Беринчика и стал чемпионом мира
Комментарии

Чемпион мира по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) украинец Денис Беринчик уступил американцу Кейшону Дэвису в титульном боксёрском поединке, который проходил в Нью-Йорке (США).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Денис Беринчик — Кейшон Дэвис (W)
15 февраля 2025, суббота. 07:20 МСК
Кейшон Дэвис
Окончено
KO
Денис Беринчик

Дэвис нокаутировал Беринчика ударом в корпус в четвёртом раунде. По ходу боя во втором раунде американец отправил украинца в нокдаун.

Стоит отметить, что для Беринчика это поражение стало первым в профессиональной карьере. На его счету также 19 побед, девять из которых одержаны нокаутом. Дэвис, в свою очередь, одержал 13-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения. Девять боёв американский боксёр выиграл досрочно.

Материалы по теме
Украинский чемпион Беринчик заявил о готовности сразиться с Джервонтой Дэвисом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android