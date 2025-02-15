Кейшон Дэвис нокаутировал непобеждённого Беринчика и стал чемпионом мира

Чемпион мира по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) украинец Денис Беринчик уступил американцу Кейшону Дэвису в титульном боксёрском поединке, который проходил в Нью-Йорке (США).

Дэвис нокаутировал Беринчика ударом в корпус в четвёртом раунде. По ходу боя во втором раунде американец отправил украинца в нокдаун.

Стоит отметить, что для Беринчика это поражение стало первым в профессиональной карьере. На его счету также 19 побед, девять из которых одержаны нокаутом. Дэвис, в свою очередь, одержал 13-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения. Девять боёв американский боксёр выиграл досрочно.