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Мераб Двалишвили ответил на вопрос о самом сильном сопернике, упомянув Петра Яна

Мераб Двалишвили ответил на вопрос о самом сильном сопернике, упомянув Петра Яна
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили из Грузии рассказал, кого считает своим самым сложным соперником.

«Жозе Альдо. Мне было трудно доминировать в этом бою. Пётр Ян тоже был сложным противником, но в то время я был так мотивирован, что, хотя это было нелегко, я всё равно выиграл этот бой с преимуществом», — приводит слова Двалишвили Europop.ge.

20 августа 2022 года Мераб Двалишвили провёл поединок с бразильцем Жозе Альдо в рамках вечера единоборств UFC 278 и одержал победу единогласным решением судей. В следующем бою 11 марта 2023 года соперником Двалишвили стал российский боец Пётр Ян, единогласным решением судьи вновь отдали победу представителю Грузии.

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