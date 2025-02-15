«Я в его мокасинах не ходил». Тактаров — про смену гражданства Хамзатом Чимаевым

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Олег Тактаров прокомментировал получение гражданства Объединённых Арабских Эмиратов российским бойцом Хамзатом Чимаевым, выступающим в UFC в средней весовой категории.

«Эту тему обсуждать не буду. Стал и стал гражданином. Я в его мокасинах не ходил, из страны не эмигрировал, не был в той же ситуации, что и он», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Осенью 2024 года российский боец UFC Хамзат Чимаев, родившийся в Надтеречном районе Чеченской Республики, объявил о получении паспорта ОАЭ.

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