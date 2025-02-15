Артур Бетербиев прибыл в Саудовскую Аравию на реванш с Дмитрием Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев прибыл в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где 22 февраля возглавит большой вечер бокса реваншем с экс-чемпионом мира в этом дивизионе Дмитрием Биволом.

Напомним, первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года, где победу большинством судейских голосов по итогам 12 раундов одержал Бетербиев.

Для Бетербиева тот поединок впервые в карьере прошёл всю отведённую дистанцию. До этого все 20 его соперников проигрывали ему досрочно.

У Бивола после первой встречи с Бетербиевым появилось первое в карьере поражение. Теперь его послужной список состоит из 23 побед (12 — нокаутом) при одном поражении.