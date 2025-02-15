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UFC Fight Night 251: полный кард участников, список бойцов

UFC Fight Night 251: полный кард участников, список бойцов
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В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 251, в главном событии которого состоится бой в среднем дивизионе между Джаредом Каннонье и Грегори Родригесом.

UFC 2025. UFC Fight Night 251, Лас-Вегас, США
Джаред Каннонье — Грегори Родригес
16 февраля 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Джаред Каннонье
Не началось
Грегори Родригес

Предлагаем вашему вниманию полный список участников этого турнира.

Главный кард:

Джаред Каннонье — Грегори Родригес;

Келвин Каттар — Юссеф Залал;

Эдмен Шахбазян — Дилан Будка;

Исмаэль Бонфим — Назим Садыхов;

Родолфо Виейра — Андре Петроски;

Коннор Мэттьюс — Хосе Дельгадо.

Предварительный кард:

Анджела Хилл — Кетлен Соуза;

Рафаэль Эстевам — Хесус Агилар;

Габриэль Бонфим — Калинн Уильямс;

Винс Моралес — Элайджа Смит;

Дон'Тэйл Мэйс — Вальтер Уокер;

Джулия Авила — Жаклин Кавальканти.

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