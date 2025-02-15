UFC Fight Night 251: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 251, в главном событии которого состоится бой в среднем дивизионе между Джаредом Каннонье и Грегори Родригесом.
Предлагаем вашему вниманию полный список участников этого турнира.
Главный кард:
Джаред Каннонье — Грегори Родригес;
Келвин Каттар — Юссеф Залал;
Эдмен Шахбазян — Дилан Будка;
Исмаэль Бонфим — Назим Садыхов;
Родолфо Виейра — Андре Петроски;
Коннор Мэттьюс — Хосе Дельгадо.
Предварительный кард:
Анджела Хилл — Кетлен Соуза;
Рафаэль Эстевам — Хесус Агилар;
Габриэль Бонфим — Калинн Уильямс;
Винс Моралес — Элайджа Смит;
Дон'Тэйл Мэйс — Вальтер Уокер;
Джулия Авила — Жаклин Кавальканти.