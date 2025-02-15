Тактаров: Махачев нравится больше Хабиба по всем параметрам. Я бы с ним дружил

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Олег Тактаров ответил на вопрос о сравнении вклада в единоборства двух российских бойцов — непобеждённого экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

«Создал ли Ислам более монументальное наследие, чем Хабиб? Я бы не стал их сравнивать. Мне нравится Ислам больше по всем параметрам. Махачев — эталонный человек и боец. Он тот, с кем я бы дружил», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Завершивший профессиональную карьеру Хабиб Нурмагомедов одержал победы во всех 29 своих боях (восемь — нокаутом, 11 — сабмишном, 10 — решением судей). Ислам Махачев из 28 своих поединков выиграл 27 (пять — нокаутом, 13 — сабмишном, девять — решением судей).

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