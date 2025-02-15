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UFC Fight Night 251: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

UFC Fight Night 251: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
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В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC Fight Night 251, в главном поединке которого состоится противостояние в среднем дивизионе (до 84 кг) между Джаредом Каннонье и Грегори Родригесом.

UFC 2025. UFC Fight Night 251, Лас-Вегас, США
Джаред Каннонье — Грегори Родригес
16 февраля 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Джаред Каннонье
Не началось
Грегори Родригес

В соглавном событии этого шоу американский полулегковес Келвин Каттар встретится со своим соотечественником Юсефом Залалом. Также на турнире выступят бойцы постсоветского пространства Эдмен Шахбазян и Назим Садыхов.

Начало основного карда — в 4:00 мск. В Российской Федерации трансляцию UFC Fight Night 251 проведут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, бои будут доступны на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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