UFC Fight Night 251: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC Fight Night 251, в главном поединке которого состоится противостояние в среднем дивизионе (до 84 кг) между Джаредом Каннонье и Грегори Родригесом.

В соглавном событии этого шоу американский полулегковес Келвин Каттар встретится со своим соотечественником Юсефом Залалом. Также на турнире выступят бойцы постсоветского пространства Эдмен Шахбазян и Назим Садыхов.

Начало основного карда — в 4:00 мск. В Российской Федерации трансляцию UFC Fight Night 251 проведут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, бои будут доступны на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.