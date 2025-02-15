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Тактаров рассказал, как принял участие в переговорах Фёдора Емельяненко и UFC

Тактаров рассказал, как принял участие в переговорах Фёдора Емельяненко и UFC
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Олег Тактаров рассказал об отношении главы промоушена Даны Уайта к российскому бойцу Фёдору Емельяненко.

«Могу сказать, что для Даны Уайта в какое-то время было делом чести показать всем, насколько Фёдор Емельяненко переоценённый боец. У Уайта были с ним свои разногласия, может, не с ним лично, но с его менеджментом. Его потрясывало, когда упоминали Фёдора. Почему я это знаю: я был на встрече с Даной, где обсуждался его возможный переход в UFC со мной. И исходя из того, что я слышал тогда, знаю: у Даны есть старая нелюбовь к Фёдору Емельяненко. Есть фотография со мной, Даной Уайтом и одним из братьев Фертитта. И тогда я просто попросил передать им слова команды Фёдора. Зачем-то я использовал шанс увидеться с Уайтом ради человека… не могу сказать, что неблагодарного. Потом Фёдор проиграл бой — и на этом всё закончилось. В результате отношение руководства UFC резко поменялось. Тогда Дану прорвало на злорадство», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Видео: Спорное поражение Фёдора Емельяненко

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