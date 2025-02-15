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Джаред Андерсон закрыл поражение от Мартина Баколе

Джаред Андерсон закрыл поражение от Мартина Баколе
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В ночь с 14 на 15 февраля в Нью-Йорке (США) состоялся большой вечер бокса, в рамках которого 25-летний американский супертяжеловес Джаред Андерсон закрыл своё единственное в карьере поражение от конголезского нокаутёра Мартина Баколе, одержав победу над греческим боксёром Мариосом Коллиасом.

Поединок продлился все отведённые 10 раундов, и по их итогам все трое судей единогласно отдали победу Андерсону со счётом 99:91 (дважды) и 98:92.

Теперь послужной список Андерсона состоит из 18 побед (15 — досрочно) при всего одном поражении.

Напомним, в августе 2024 года Андерсон проводил бой с Баколе и проиграл ему нокаутом в пятом раунде.

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