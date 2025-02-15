Роб Фонт получил нового соперника вместо завершившего карьеру Доминика Круза

25-летний бразильский боец легчайшего дивизиона UFC Джин Мацумото (16-0) выступит на турнире UFC Fight Night 252 в Сиэтле (США) вместо завершившего карьеру экс-чемпиона в этом весе Доминика Круза (24-4), и теперь именно он сразится с Робом Фонтом (21-8). Об этом сообщает MMA Fighting.

Предыдущий поединок Фонта состоялся в октябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над Кайлером Филлипсом (12-3).

Напомним, турнир UFC Fight Night 252 состоится 22 февраля в Сиэтле (США). Главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-4) против китайца Сонга Ядонга (21-8-1).