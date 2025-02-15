Александр Шлеменко планирует два боя в 2025 году в лиге RCC

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что планирует провести два поединка в 2025 году под эгидой промоутерской компании RCC.

«Все знают: прошла информация, что мой бой может состояться уже в этом мае на номерном турнире RCC. Я готов. Мы уже разговаривали с Николаем Клименко и как минимум два раза в этом году я готов приехать в Екатеринбург и показать крутые зрелищные бои.

Следите за новостями — информация о сопернике станет известна в ближайшее время. Могу сказать точно, что равнодушными вы не останетесь. Мы настоящие профессионалы и умеем делать своё дело», — написал Шлеменко на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Шлеменко свой последний бой проводил в декабре 2024 года, где он победил раздельным решением судей своего соотечественника Анатолия Токова, взяв у него реванш.