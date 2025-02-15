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Кейшон Дэвис дал комментарий после победы над Денисом Беринчиком

Кейшон Дэвис дал комментарий после победы над Денисом Беринчиком
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Новоиспечённый чемпион мира по версии WBO в лёгком весе американец Кейшон Дэвис дал комментарий после разгромной победы над экс-чемпионом в этом дивизионе украинцем Денисом Беринчиком.

«Любой, у кого хватило бы смелости выйти на ринг и сразиться со мной, — жду тебя. Я бы с удовольствием сразился с двумя чемпионами в лёгком весе — имею в виду Джервонту Дэвиса и Шакура Стивенсона. Если у них хватит смелости выйти на ринг, скажите им, чтобы прислали мне контракт», — приводит слова Кейшона Boxing Scent.

Напомним, в ночь с 14 на 15 февраля в Нью-Йорке (США) Беринчик проиграл Дэвису нокаутом в четвёртом раунде, пропустив серию ударов в корпус.

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