Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хорхе Масвидаль высказался о возможном поединке Мовсара Евлоева с Илией Топурией

Хорхе Масвидаль высказался о возможном поединке Мовсара Евлоева с Илией Топурией
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль уверен, что его одноклубник, российский полулегковес Мовсар Евлоев, способен одержать победу над действующим чемпионом в его дивизионе Илией Топурией и стать новым лидером этой весовой категории.

«В нашем клубе есть один очень опасный убийца, а зовут его Мовсар Евлоев. Этот парень — полная противоположность Илии Топурии, и у него отличные навыки борьбы. Он не имеет поражений и способен стать новым лидером дивизиона. Но, чёрт возьми, мне нравятся оба этих парня, и они оба — мои друзья.

Если Мовсару и Топурии будет суждено сразиться, то, думаю, если бой предпочтительно будет проходить в борьбе, то это будет уверенная победа Мовсара, если же в стойке, то преимущество на стороне Топурии. Но я думаю, что Мовсар всё же смог бы затащить Илию в борьбу и контролировать всю дистанцию», — приводит слова Масвидаля MMA Junkie.

Материалы по теме
Евлоев: могу приехать к Волкановски в Австралию ради боя с ним. Холлоуэй? Он тоже в списке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android