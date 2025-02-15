Хорхе Масвидаль высказался о возможном поединке Мовсара Евлоева с Илией Топурией

Экс-обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль уверен, что его одноклубник, российский полулегковес Мовсар Евлоев, способен одержать победу над действующим чемпионом в его дивизионе Илией Топурией и стать новым лидером этой весовой категории.

«В нашем клубе есть один очень опасный убийца, а зовут его Мовсар Евлоев. Этот парень — полная противоположность Илии Топурии, и у него отличные навыки борьбы. Он не имеет поражений и способен стать новым лидером дивизиона. Но, чёрт возьми, мне нравятся оба этих парня, и они оба — мои друзья.

Если Мовсару и Топурии будет суждено сразиться, то, думаю, если бой предпочтительно будет проходить в борьбе, то это будет уверенная победа Мовсара, если же в стойке, то преимущество на стороне Топурии. Но я думаю, что Мовсар всё же смог бы затащить Илию в борьбу и контролировать всю дистанцию», — приводит слова Масвидаля MMA Junkie.