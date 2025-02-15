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Стипе Миочич оценил перспективы Алекса Перейры в тяжёлом дивизионе

Стипе Миочич оценил перспективы Алекса Перейры в тяжёлом дивизионе
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Американский экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич оценил перспективы действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры повторить свой успех в тяжёлом дивизионе.

«Мне кажется, что Алекс способен проявить себя в тяжёлом дивизионе, потому что он большой и сильный боец. У него отличные удары как руками, так и ногами, и в целом в стойке он очень силён. Я думаю, что у него всё получится, и он станет чемпионом в тяжёлом весе», — приводит слова Миочича Sportskeeda.

Напомним, Перейра свой следующий бой проведёт 8 марта на турнире UFC 313, где его ожидает противостояние с россиянином Магомедом Анкалаевым.

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