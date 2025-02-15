Саламов: Канело со Скуллом будет тяжелее, чем против Кроуфорда

Бывший обладатель поясов IBO, WBO International, IBF International и EBP россиянин Умар Саламов считает, что кубинец Уильям Скулл доставит мексиканцу Саулю Альваресу значительно больше проблем, чем американец Теренс Кроуфорд.

Альварес 3 мая в Эр Рияде проведет бой со Скуллом за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе. Этот поединок станет первым по контракту с компанией Riyadh Season из четырех боев. При этом уже обсуждает проведение боя Канело против Кроуфорда в сентябре.

«Со Скуллом Канело будет тяжелее, чем с Кроуфордом. Скулл — малоизвестный боксёр, но он очень хорош, и у него огромный любительский опыт. Кубинская школа бокса всегда доставляла проблемы Альваресу. Будет что-то похожее на бой Канело против Лары, который, как по мне, выиграл у Альвареса, но судьи ему просто не отдали победу. Уильям Скулл удивит всех своим выступлением», — сказал Саламов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.