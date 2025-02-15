Анонсирован прощальный бой Энтони Смита на UFC 314

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит проведёт свой прощальный бой против Миньяна Чжана на турнире UFC 314, который состоится 12 апреля в Майами (США). Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, предыдущий поединок Смита состоялся в декабре 2024 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом в четвёртом раунде от Доминика Рейеса. В свои 36 лет Смит имеет за плечами 59 проведённых поединков (38 побед при 21 поражении).

Что касается Чжана, то он пришёл в UFC три года назад и за это время одержал три победы в трёх поединках. Свой последний бой он провёл в ноябре 2024 года и победил там техническим нокаутом в первом раунде Османа Диаса.