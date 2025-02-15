Фабрисиу Вердум и Фрэнк Мир сразятся в Лос-Анджелесе на турнире GFL

Два бывших чемпиона UFC в тяжёлом весе, 47-летний бразилец Фабрисиу Вердум (24-10-1) и 45-летний американец Фрэнк Мир (19-13), проведут бой на турнире нового промоушена GFL в Лос-Анджелесе. Дата проведения боя будет объявлена организаторами дополнительно.

Напомним, последний бой Вердума состоялся в сентябре 2023 года, где он потерпел поражение раздельным решением судей от другого бразильского экс-чемпиона UFC тяжёлого дивизиона — Джуниора дос Сантоса.

Что касается Мира, то он предыдущий поединок провёл в далёком 2019 году и победил там единогласным решением судей известного американского бойца Роя Нельсона.