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Юрайа Холл и Дуглас Лима проведут бой на турнире GFL в Бразилии

Юрайа Холл и Дуглас Лима проведут бой на турнире GFL в Бразилии
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе 37-летний бразилец Дуглас Лима (33-12) проведёт бой с 40-летним экс-бойцом UFC Юрайей Холлом (17-11), представляющим Ямайку, на турнире новой лиги GFL, который пройдёт в этом году в Сан-Паулу (Бразилия). Об этом сообщает официальная страница промоушена в социальных сетях. Точная дата проведения этого турнира, как и всех остальных шоу промоушена, будет объявлена дополнительно.

Напомним, Холл свой последний бой проводил в июле 2022 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от Андре Муниса.

Что касается Лимы, то он предыдущий поединок провёл в сентябре 2024 года и проиграл там единогласным решением судей Аарону Джеффри.

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