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Файткард турнира UFC 313 пополнил ещё один бой

Файткард турнира UFC 313 пополнил ещё один бой
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8 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 313, где главным событием шоу станет бой чемпиона в полутяжёлом весе Алекса Перейры против россиянина Магомеда Анкалаева. Об этом сообщает MMA Junkie.

Накануне стало известно, что бой в лёгком дивизионе между Джалином Тёрнером и Игнасио Бахамондесом пополнил предварительный кард этого турнира.

Тёрнер выйдет на этот поединок после поражения в апреле 2024 года от Ренато Мойкано, которому уступил техническим нокаутом во втором раунде. Что касается Бахамондеса, то он предыдущий бой провёл в сентябре 2024 года, где победил техническим нокаутом в первом раунде Мануэля Торреса.

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