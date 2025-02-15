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Объявлен соперник Имама Хатаева на бой 22 марта в Австралии

Объявлен соперник Имама Хатаева на бой 22 марта в Австралии
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Непобеждённый российский полутяжеловес Имам Хатаев, которому 22 марта в Австралии предстоит провести свой очередной поединок на профессиональном ринге, узнал имя своего соперника. Им станет аргентинский боксёр Дурваль Элиас Паласио.

Напомним, послужной список Хатаева состоит из девяти побед (все девять досрочно) в девяти поединках. Его предыдущее выступление состоялось в декабре 2024 года в Грозном (Россия), где он победил техническим нокаутом в третьем раунде кубинца Юниора Менендеса.

Паласио свой последний бой провёл в октябре 2024 года и победил там нокаутом в первом раунде своего соотечественника Серхио Сантоса Дантаса.

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