Конор Макгрегор подал апелляцию на решение суда о признании его виновным в изнасиловании

Бывший чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор подал апелляцию на решение Высокого суда Дублина о признании его виновным в изнасиловании. Об этом сообщает портал Sunday World.

Исходя из этого, можно предположить, что Макгрегор собирается оспаривать решение суда.

Напомним, в ноябре 2024 года Макгрегор был признан виновным по делу о сексуальном насилии в отношении Никиты Хэнд, произошедшем в 2018 году. Ему присудили выплатить компенсацию в размере € 248,6 тыс. Судья также постановил, что Конору придётся покрыть судебные издержки по гражданскому иску, возбуждённому женщиной.

Несмотря на то что присяжные признали его виновным в сексуальном насилии над Никитой Хэнд, Конору Макгрегору не грозит риск ареста, поскольку это гражданское, а не уголовное обвинение.