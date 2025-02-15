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Флойд Мейвезер назвал величайшего боксёра в истории помимо себя. Это не Али или Усик

Флойд Мейвезер назвал величайшего боксёра в истории помимо себя. Это не Али или Усик
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47-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях (2-я полулёгкая, лёгкая, 1-я полусредняя, полусредняя и средняя) американец Флойд Мейвезер назвал величайшего боксёра в истории.

«Величайший боксёр в истории? Сначала я, а потом Пернелл Уитакер», — приводит слова Мейвезера портал Give me Sport.

Являлся чемпионом мира (1982) и олимпийским чемпионом (1984) в лёгкой весовой категории. В качестве профессионального боксёра он провёл 46 боёв. На своём счету имел 40 побед, из которых 17 были одержаны нокаутом, четыре поражения, один бой судьи признали несостоявшимся, а ещё один был оценён ничьёй. Пернелл скончался в возрасте 55 лет в 2019 году.

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