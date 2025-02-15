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Александр Усик ответил, кого считает самым сильным соперником из тех, с кем дрался

Александр Усик ответил, кого считает самым сильным соперником из тех, с кем дрался
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик ответил, кого считает самым сильным соперником из тех, с кем ему приходилось драться.

«Это мой друг Дерек Чисора. Он ужасный парень, по-настоящему крутой. Просто [драться] с Дереком тяжело. С ним было очень сложно», — приводит слова Усика портал Give me Sport.

Последний поединок Усик провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником был британец Тайсон Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Александра единогласным решением судей.

Ранее Усик прокомментировал то, что его бывший соперник британец Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

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