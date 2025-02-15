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Усман Нурмагомедов: Конору нужно быть хорошим примером, поскольку за ним многие следят

Усман Нурмагомедов: Конору нужно быть хорошим примером, поскольку за ним многие следят
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Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов объяснил, как должен вести себя экс-обладатель титула UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор.

«Честно говоря, для людей настали трудные времена, и вам нужно быть хорошим примером, поскольку сейчас все живут в телефонах, читают СМИ. Когда вы демонстрируете людям плохих парней, это очень плохо. Конор должен понять, что за ним наблюдают многие люди. Поэтому ему следует быть хорошим примером», — приводит слова Нурмагомедова портал MMAJunkie.

Ранее стало известно, что Макгрегор подал апелляцию на решение суда о признании его виновным в изнасиловании.

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