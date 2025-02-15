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Шон Стрикленд сломал нос во время катания на сноуборде

Шон Стрикленд сломал нос во время катания на сноуборде
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд сломал нос во время катания на сноуборде.

Фото: Страница Стрикленда в соцсетях

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 9 февраля в Сиднее (Австралия) на турнире UFC 312, американский атлет разделил октагон с чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой продлился все пять раундов и завершился победой южноафриканского бойца единогласным решением судей. После поединка американец признался, что у него сломан нос в шести местах.

Ранее Стрикленд рассказал о причинах поражения Дрикусу дю Плесси на UFC 312.

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