Сехудо назвал бойца, который может побить Мераба Двалишвили. Это не Пётр Ян

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем (до 61 кг) весе американец Генри Сехудо назвал бойца, который может победить действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили.

«Сэндхаген потенциально мог бы побить Мераба. Летящее колено [которое Кори выбросил в бою с Фрэнки Эдгаром] — весьма сложный приём. У Сэндхагена есть инструменты, чтобы по-настоящему охладить пыл Двалишвили. И это самое классное. В поединке Мераба с Кори есть большой смысл», — приводит слова Сехудо портал Sports Illustrated.

Ранее Сехудо сказал, с кем должен подраться Махачев, если останется в лёгком весе UFC.