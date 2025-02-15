Чейл Соннен: дю Плесси сбил меня с толку больше, чем какой-либо другой боец ММА в истории

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе американец Чейл Соннен высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в категории до 84 кг южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«Дрикус дю Плесси сбил меня с толку больше, чем какой-либо другой боец ММА в истории. Мне всегда казалось, что этот парень лучше владеет борьбой, чем ударной техникой. Но не уверен, что это правда.

Его кикбоксинг не такой отточенный, как у Исраэля Адесаньи или Алекса Перейры — они даже не в одном ряду. Но благодаря этому кикбоксингу Дрикус победил Иззи, который, в свою очередь, побеждал Перейру. Как мы можем не обращать на это внимания?!

Я видел борьбу дю Плесси. Он использовал её в первом бою со Стриклендом и выглядел в этом аспекте действительно хорошо. Этот парень умеет бороться, и, более того, его никто не переборет», — приводит слова Соннена портал Bloody Elbow.